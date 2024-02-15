

Гарибашвили объяснил почему не публиковались указы правительства Грузии

15.02.2024 17:54





Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопросы журналистов о том, почему постановления правительства не публиковались в период его премьерства, ответил, что когда он возглавил правительство такая практика уже существовала:



«Я не стал тратить много времени на то, чтобы изменить эту практику. Прежде всего, не существует установленного правила и международного стандарта, нужно ли публиковать все указы. Это не обязательная практика», — сказал Гарибашвили.



При этом новый председатель «Грузинской мечты» раскритиковал журналистов, указав, что если они запросят указы, то соответствующие документы им предоставят:



«Вы, например, медиа… напомните мне, что бы хоть раз, когда вы запросили копию того или иного указа? Я обязательно поделился бы ею с вами», — сказал Гарибашвили.



В ответ журналисты напомнили Гарибашвили случай, когда команда программы «Суббота с Нодаром Меладзе» телекомпании «ТВ Пирвели» запросила определенную документацию, но не получила ее. Гарибашвили не ответил этот вопрос указав журналисту, что тот должен ждать своей очереди, что бы задать вопрос, после чего экс-премьер завершил брифинг.





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