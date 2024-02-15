

Герчинский: Евросоюз не поддерживает какую-либо конкретную политическую силу

15.02.2024 18:21





Евросоюз не держит чью-либо сторону, мы не поддерживаем какую-либо конкретную политическую силу, но то, что нас действительно интересует, это свободные и справедливые выборы, а также свободный и справедливый избирательный процесс, - заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, свободные и справедливые выборы являются одной из 9 рекомендаций, определенных Евросоюзом для Грузии.



«Это шаг номер два из 9 шагов, определенных для Грузии в декабре прошлого года. Я искренне надеюсь, что избирательная кампания будет проведена по самым высоким международным стандартам, я рад, что вчера правительство Грузии обратилось в ОБСЕ/БДИПЧ с просьбой о долгосрочной наблюдательной миссии. Все наши государства-члены, являющиеся членами ОБСЕ, это поддержат. Я начал встречи послов ЕС с политическими партиями. Мы намерены встретиться со всеми ними в ближайшие месяцы, чтобы быть информированными о разных идеях, разных предвыборных программах», - отметил посол.



По его словам, что касается электронного голосования, то не существует золотого стандарта, «в некоторых странах Евросоюза это есть, в некоторых – нет».



«Реально, у большинства нет. Так что я не могу в связи с этим выразить мнение. Что я могу сказать и хочу сказать вслух, так это то, что мы искренне надеемся, что парламентские выборы 2024 года пройдут при соблюдении самых высоких международных стандартов и что у нас будут не только свободные и справедливые выборы, но и свободная и справедливая избирательная кампания, которая даст возможность всем политическим партиям представить свою программу и иметь возможность конкурировать», - отметил посол.





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