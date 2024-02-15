

Председатель ЦИК обвиняет TI в начале кампании по дискредитации комиссии

15.02.2024 18:22





Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили считает необоснованной оценку организации Transparency International Georgia, согласно которой новые законодательные изменения не будут способствовать прозрачности и независимости ЦИК.



«В конечном итоге мы увидим, какую форму примут законодательные изменения после третьего чтения…



Сегодня можно наблюдать значительный прогресс в деятельности комиссии и каждый раз, когда мы становимся свидетелями этого, разворачивается ряд дискредитирующих кампаний именно для того, чтобы навредить всей этой положительной репутации и прозрачной деятельности избирательной администрации, чтобы подорвать доверие к институту», — заявил Георгий Каландаришвили.



Председатель ЦИК так же заявил, что скорее всего, в очередной раз выдвинет свою кандидатуру на пост председателя комиссии.



Напомним, что в Transparency International заявили, что инициированные парламентским большинством изменения в избирательном законодательстве, меняющие порядок укомплектования ЦИК Грузии, противоречат требованиям Еврокомиссии и не учитывают ни одну из рекомендаций Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ.



«Законопроект, в случае его принятия, продолжит тенденцию полной концентрации власти в руках правящей партии, сохранит неограниченные полномочия по избранию профессиональных членов ЦИК и полный контроль над всей вертикалью избирательной администрации», — заявила председатель организации Эка Гигаури.



Согласно инициативе большинства, в очередной раз меняется порядок избрания председателя ЦИК и профессиональных членов – для их избрания будет необходим кворум в 3/5 голосов.



Законопроект предусматривает трехэтапный процесс избрания председателя и членов ЦИК. Согласно проекту, для первого голосования потребуется 90 голосов. В случае, если 90 голосов не удастся набрать, избрание будет проводиться с 76 голосами.



Источник: СОВА

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