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Зурабишвили отправилась в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности
15.02.2024 21:26
Президент Грузии отправилась с визитом в Федеративную Республику Германия, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
По информации администрации президента, 16-18 февраля на Мюнхенской конференции президент Грузии вместе с мировыми лидерами, главами государств и ведущими представителями международных организаций примет участие в дискуссиях по вопросам международной безопасности.
На Мюнхенской конференции по безопасности, которая является ведущим мировым форумом для обсуждения тем международной безопасности, президент Грузии выступит с речью на панели: «Более глубокий, широкий и способный Евросоюз» и примет участие в дискуссии: обеспечение готовности восточного фланга НАТО (Better Safe Than Sorry: Securing NATO’S Easters Flank Readiness).
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