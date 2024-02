Зурабишвили отправилась в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности

15.02.2024 21:26





Президент Грузии отправилась с визитом в Федеративную Республику Германия, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.



По информации администрации президента, 16-18 февраля на Мюнхенской конференции президент Грузии вместе с мировыми лидерами, главами государств и ведущими представителями международных организаций примет участие в дискуссиях по вопросам международной безопасности.



На Мюнхенской конференции по безопасности, которая является ведущим мировым форумом для обсуждения тем международной безопасности, президент Грузии выступит с речью на панели: «Более глубокий, широкий и способный Евросоюз» и примет участие в дискуссии: обеспечение готовности восточного фланга НАТО (Better Safe Than Sorry: Securing NATO’S Easters Flank Readiness).





