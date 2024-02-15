

Вторая встреча по 9 рекомендациям, определенным Евросоюзом, пройдет в парламенте 16 февраля

15.02.2024 21:43





16 февраля в парламенте Грузии пройдет вторая встреча по 9 рекомендациям, определенным Евросоюзом.



В рабочей встрече примут участие представители парламентского большинства и оппозиции. От неправительственного сектора в ней участвуют только представители организаций-членов грузинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.



Встреча в парламенте назначена на 11:00.



Первая такая встреча по 9 рекомендациям состоялась в парламенте 29 января. Из парламентской оппозиции на встрече не присутствовали депутаты «Лело», поскольку, по их оценке, этот процесс является «имитацией», а «Грузинская мечта» не желает осуществлять реформы.



Напомним, что наряду со статусом кандидата Евросоюз дал Грузии 9 рекомендаций, которые необходимо выполнить, чтобы перейти к следующему шагу присоединения - этапу открытия переговоров.



Рекомендации включают:



борьбу с дезинформацией о ЕС и его ценностях;



улучшение сближения Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Европейского союза;



работу по преодолению политической поляризации, в том числе с парламентскими оппозиционными партиями, путем обеспечения более инклюзивного законодательного процесса, особенно по законодательству, касающемуся европейской интеграции Грузии;



обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и полный учет рекомендаций ОБСЕ-БДИПЧ и завершение избирательных реформ;



дальнейшее совершенствование осуществления парламентского надзора над службами безопасности, обеспечение институциональной независимости и беспристрастности ключевых институтов, особенно избирательной администрации, Национального банка и Комиссии по коммуникациям;



завершение и реализация всеобъемлющей и эффективной судебной реформы, включая реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры, путем полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и обеспечения прозрачного и инклюзивного процесса;



дальнейшее обеспечение эффективности, институциональной независимости и беспристрастности Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Реализация рекомендаций Венецианской комиссии в отношении этих органов посредством инклюзивного процесса;



улучшение существующего плана действий по деолигархизации для реализации многосекторального, системного подхода в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и путем создания прозрачного и инклюзивного процесса, в котором будут участвовать оппозиционные партии и гражданское общество;



улучшение защиты прав человека, в том числе путем реализации амбициозной стратегии в области прав человека и обеспечения свободы собраний и выражения мнений. Начало беспристрастного, эффективного и своевременного расследования в случае угроз в отношении уязвимых групп, работников СМИ и активистов гражданского общества, а также привлекать к ответственности виновных и организаторов насилия.



Включенность гражданского общества в законодательные и политические процессы, обеспечение их свободной работы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





