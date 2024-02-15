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Вторая встреча по 9 рекомендациям, определенным Евросоюзом, пройдет в парламенте 16 февраля
15.02.2024 21:43
16 февраля в парламенте Грузии пройдет вторая встреча по 9 рекомендациям, определенным Евросоюзом.
В рабочей встрече примут участие представители парламентского большинства и оппозиции. От неправительственного сектора в ней участвуют только представители организаций-членов грузинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.
Встреча в парламенте назначена на 11:00.
Первая такая встреча по 9 рекомендациям состоялась в парламенте 29 января. Из парламентской оппозиции на встрече не присутствовали депутаты «Лело», поскольку, по их оценке, этот процесс является «имитацией», а «Грузинская мечта» не желает осуществлять реформы.
Напомним, что наряду со статусом кандидата Евросоюз дал Грузии 9 рекомендаций, которые необходимо выполнить, чтобы перейти к следующему шагу присоединения - этапу открытия переговоров.
Рекомендации включают:
борьбу с дезинформацией о ЕС и его ценностях;
улучшение сближения Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Европейского союза;
работу по преодолению политической поляризации, в том числе с парламентскими оппозиционными партиями, путем обеспечения более инклюзивного законодательного процесса, особенно по законодательству, касающемуся европейской интеграции Грузии;
обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и полный учет рекомендаций ОБСЕ-БДИПЧ и завершение избирательных реформ;
дальнейшее совершенствование осуществления парламентского надзора над службами безопасности, обеспечение институциональной независимости и беспристрастности ключевых институтов, особенно избирательной администрации, Национального банка и Комиссии по коммуникациям;
завершение и реализация всеобъемлющей и эффективной судебной реформы, включая реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры, путем полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и обеспечения прозрачного и инклюзивного процесса;
дальнейшее обеспечение эффективности, институциональной независимости и беспристрастности Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Реализация рекомендаций Венецианской комиссии в отношении этих органов посредством инклюзивного процесса;
улучшение существующего плана действий по деолигархизации для реализации многосекторального, системного подхода в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и путем создания прозрачного и инклюзивного процесса, в котором будут участвовать оппозиционные партии и гражданское общество;
улучшение защиты прав человека, в том числе путем реализации амбициозной стратегии в области прав человека и обеспечения свободы собраний и выражения мнений. Начало беспристрастного, эффективного и своевременного расследования в случае угроз в отношении уязвимых групп, работников СМИ и активистов гражданского общества, а также привлекать к ответственности виновных и организаторов насилия.
Включенность гражданского общества в законодательные и политические процессы, обеспечение их свободной работы.
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