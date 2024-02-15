

«Участие гражданского общества в законодательных процессах имеет ключевое значение» — Герчинский

15.02.2024 21:47





По мнению главы представительства ЕС в Грузии Павла Герчинского, в рабочих группах по выполнению рекомендаций Брюсселя должны участвовать и те, общественные организации, которые покинули Платформу гражданского общества Восточного партнерства.



«Участие гражданского общества в законодательных процессах и процессах принятия решений имеет ключевое значение для любого демократического государства, включая Грузию», — сказал Герчинский, добавив, что девятая рекомендация Еврокомиссии заключается в обеспечении участия гражданского общества.



По словам Герчинского, на правительстве лежит ответственность найти способ максимизировать участие организаций гражданского общества.



«В прошлом году начался очень позитивный процесс дискуссий между правительством, оппозицией и гражданским обществом. У нас было несколько встреч с представителями оппозиции и общественных организаций, участвующих в платформе Восточного партнерства. К сожалению, из-за некоторых внутренних процессов некоторые крупные НПО решили покинуть платформу. Теперь ответственность грузинских властей состоит в том, чтобы найти способ, с помощью которого все организации гражданского общества, в том числе и покинувшие Платформу (гражданского общества Восточного партнерства) и другие, смогут участвовать в законодательном процессе и процессе принятия решений», — заявил Павел Герчинский.



Ранее, общественные организации, которые работают по вопросам укрепления демократии и верховенства закона в Грузии, опубликовали заявление об участии местных НПО во встрече рабочей группы, связанной с реализацией девяти рекомендаций ЕС. Имеется ввиду встреча между представителями правящей партии, оппозиции и представителями гражданского общества, представленными в Платформе гражданского общества Евросоюз-Грузия, в связи с Планом действий правительства по реализации девяти рекомендаций Евросоюза. Несколько влиятельных грузинских НПО покинули платформу и поэтому не были допущены к участию во встрече.



Согласно заявлению, подписавшим организациям было отказано в участии во вчерашней встрече, поскольку они не являются членами Платформы гражданского общества Восточного партнерства. Заявление подписали «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Сапари», «Центр социальной справедливости», «Институт исследований демократии», «Европейско-грузинский институт», «Институт развития свободы информации», «Открытое пространство Кавказа», «Права Грузия», «Международное общество за справедливые выборы и демократию», «Центр прав человека».



Как заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, парламент рассматривает сотрудничество с общественными организациями через коалицию НПО «Платформу Восточного партнерства», но за «отдельными НПО они гоняться не могут».



В прошлом году между парламентом Грузии и Форумом гражданского общества Восточного партнерства «Национальная платформа Грузии» был подписан меморандум о сотрудничестве, что, по мнению парламента, стало еще одним шагом на пути к реализации десятого пункта из списка европейских рекомендаций.





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