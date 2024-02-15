

МИД Грузии родолжает работать над организацией визитов президента Турции в Грузию и премьер-министра Грузии в Турцию

15.02.2024 21:56





«Мы договорились продолжить работу по организации визитов президента Турции в Грузию и премьер-министра Грузии в Турцию», — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.



По словам Дарчиашвили, на встречах в рамках визита в Турцию обсуждались чрезвычайно важные вопросы.



«Сегодня как тет-а-тет, так и в ходе встречи с расширенным составом делегаций мы обсудили с нашим уважаемым коллегой чрезвычайно важные вопросы динамичной повестки дня между нашими странами, обменялись мнениями и наметили планы дальнейшего сотрудничества. Мы подчеркнули необходимость обмена визитами на высоком уровне и договорились, что продолжим работу по организации визитов президента Турции в Грузию и премьер-министра Грузии в Турцию», — заявил Илья Дарчиашвили.



Для справки, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили совершил официальный визит в Турецкую Республику. По информации МИД, в рамках визита Илья Дарчиашвили провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.





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