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МИД Грузии родолжает работать над организацией визитов президента Турции в Грузию и премьер-министра Грузии в Турцию
15.02.2024 21:56
«Мы договорились продолжить работу по организации визитов президента Турции в Грузию и премьер-министра Грузии в Турцию», — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
По словам Дарчиашвили, на встречах в рамках визита в Турцию обсуждались чрезвычайно важные вопросы.
«Сегодня как тет-а-тет, так и в ходе встречи с расширенным составом делегаций мы обсудили с нашим уважаемым коллегой чрезвычайно важные вопросы динамичной повестки дня между нашими странами, обменялись мнениями и наметили планы дальнейшего сотрудничества. Мы подчеркнули необходимость обмена визитами на высоком уровне и договорились, что продолжим работу по организации визитов президента Турции в Грузию и премьер-министра Грузии в Турцию», — заявил Илья Дарчиашвили.
Для справки, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили совершил официальный визит в Турецкую Республику. По информации МИД, в рамках визита Илья Дарчиашвили провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
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