

Члены партии «Лело» встречаются с послом ЕС

16.02.2024 11:24





Члены партии «Лело» встречаются с послом Евросоюза в Грузии Павлом Герчинским в представительстве ЕС.



По словам одной из лидеров «Лело» Анны Нацвлишвили, на сегодняшней встрече они ознакомят посла ЕС в Грузии с план «Лело» – «9 шагов к Европе».



Как отметил еще один из лидеров партии Бадри Джапаридзе, их задача - добиться того, чтобы партнеры и друзья Грузии были полностью проинформированы о шагах, которые определила «Лело», и о том, что она предлагает обществу.



«Основная цель встречи с послом ЕС - познакомить его с детальным планом, который «Лело» разработала для быстрого выполнения всех девяти рекомендаций ЕС. Чтобы наши друзья и партнеры имели четкое представление о том, что будет делать «Лело» как только сменится эта власть, которая не намерена следовать рекомендациям Евросоюза и, следовательно, не намерена предпринимать никаких шагов для того, чтобы страна начала переговоры по вступлению. Наша задача – полностью проинформировать партнеров и друзей страны о том, какие шаги определила «Лело», что предлагает обществу, какие решения мы подготовили, чтобы очень быстро выполнить все девять рекомендаций», - заявил Джапаридзе.





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