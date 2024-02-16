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Спасатели вытащили слетевшую в Куру машину – обнаружено и тело водителя
16.02.2024 11:39
Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями вытащили автомобиль, слетевший с Метехского моста в Куру (Мтквари) в Тбилиси.
Как сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, спасатели извлекли из автомобиля тело мужчины.
Для справки, поисковые работы в Куре начались после того, как автомобиль врезался в перила Метехского моста и слетел в воду. Случай произошел вчера.
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