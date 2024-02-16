

В парламенте проходит очередная встреча по 9 рекомендациям Еврокомиссии

16.02.2024 11:44





Сегодня в парламенте Грузии пройдет очередная встреча по 9 рекомендациям, определенным Евросоюзом.



Как заявил перед началом встречи председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, в сегодняшней повестке дня несколько тем, в том числе изменение норм Специальной следственной службы, Службы защиты персональных данных, а также обсуждение закона «Об общих судах».



«Сегодня мы попросили представителей Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных присутствовать на этой встрече, чтобы мы могли обсудить с ними, что можно изменить, улучшить в этом отношении. Мы обсудим и обменяемся мнениями по всем этим вопросам. Основой обсуждения являются заключения Венецианской комиссии по различным вопросам, и если есть дополнительные идеи, мы готовы их выслушать. Я хотел бы подчеркнуть один вопрос, когда мы говорим о рекомендациях Венецианской комиссии. Заключение Венецианской комиссии носит рекомендательный характер. Венецианская комиссия не является второй палатой и не является законодательным органом Грузии», — заявил Шалва Папуашвили.



По его словам, в Грузии законы принимает парламент Грузии, и в Грузии законы от имени грузинского народа принимают избранные им члены парламента.







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