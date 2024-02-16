

Премьер-министр Италии еще раз подтвердила свою поддержку евроинтеграции Грузии

16.02.2024 11:58





На итало-румынской межправительственной встрече премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италию и Румынию объединяет много общих целей и видений.



Среди которых, было отмечено, что две страны имеют общую позицию относительно процесса вступления в Евросоюз Молдовы, Украины и Грузии. Было также подчеркнуто стратегическое значение балканских стран.



Джорджа Мелони и Марчел Чолаку встретились 15 февраля 2024 года в Риме в рамках итало-румынской межправительственной встречи. Они обсудили отношения между двумя странами, а также текущие процессы в мире. На встрече, среди других важных вопросов, было уделено внимание региону Западных Балкан и вопросу расширения ЕС.







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