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Премьер-министр Италии еще раз подтвердила свою поддержку евроинтеграции Грузии
16.02.2024 11:58
На итало-румынской межправительственной встрече премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италию и Румынию объединяет много общих целей и видений.
Среди которых, было отмечено, что две страны имеют общую позицию относительно процесса вступления в Евросоюз Молдовы, Украины и Грузии. Было также подчеркнуто стратегическое значение балканских стран.
Джорджа Мелони и Марчел Чолаку встретились 15 февраля 2024 года в Риме в рамках итало-румынской межправительственной встречи. Они обсудили отношения между двумя странами, а также текущие процессы в мире. На встрече, среди других важных вопросов, было уделено внимание региону Западных Балкан и вопросу расширения ЕС.
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