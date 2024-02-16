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Греция стала первой православной страной, легализовавшей однополые браки


16.02.2024   11:59


По информации издания Guardian, парламент Греции одобрил закон об однополых браках. Таким образом, Греция стала первой православной страной, принявшей этот закон.

Всего в ходе голосования в парламенте закон поддержали 176 депутатов, против — 76.

Как сообщает издание, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис также столкнулся с противостоянием в собственной партии, хотя, по его заявлению, это положило бы конец неравенству демократии.

Против закона выступил и бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас. По его словам, однополые браки не являются правом человека и этот закон не следовало принимать.


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