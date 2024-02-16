

Греция стала первой православной страной, легализовавшей однополые браки

16.02.2024 11:59





По информации издания Guardian, парламент Греции одобрил закон об однополых браках. Таким образом, Греция стала первой православной страной, принявшей этот закон.



Всего в ходе голосования в парламенте закон поддержали 176 депутатов, против — 76.



Как сообщает издание, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис также столкнулся с противостоянием в собственной партии, хотя, по его заявлению, это положило бы конец неравенству демократии.



Против закона выступил и бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас. По его словам, однополые браки не являются правом человека и этот закон не следовало принимать.







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