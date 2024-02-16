

Папуашвили: Заключение Венецианской комиссии не является директивой

16.02.2024 12:29





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, на запланированной на сегодня рабочей встрече по выполнению 9 рекомендаций Евросоюза будут обсуждаться изменения в нормах Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных, нормы, касающиеся Антикоррупционного бюро и закон об общих судах.



Как заявил журналистам перед встречей Папуашвили, упомянутые вопросы основаны на выводах Венецианской комиссии.



На вопрос, будет ли учтено заключение Венецианской комиссии, Папуашвили ответил, что «будут обсуждаться все эти вопросы».



«Мы воспринимаем рекомендации как советы, которые мы можем принять во внимание, а можем и не принять. У нас есть подход, в связи с которым мы договорились с Евросоюзом, что мы либо учитываем рекомендации Венецианской комиссии, либо, если не учитываем, то объясняем, почему мы их не учитываем. Заключение Венецианской комиссии – это не директива, не догма. Это всегда вопрос обсуждения. Когда мы не принимаем во внимание рекомендации, например, относительно Избирательного кодекса, мы объясняем, почему мы не принимаем их во внимание, и считаем, что наш аргумент на данный момент более весомый», - заявил Шалва Папуашвили.



Что касается вовлечения в процесс неправительственных организаций и того факта, что «Справедливые выборы» и «Ассоциация молодых юристов» не участвуют во встречах, Папуашвили говорит, что ответственность за возвращение их в демократическое русло лежит на их донорах.



Напомним, что в связи с 9 рекомендациями, определенными Евросоюзом, сегодня в парламенте Грузии пройдет второе заседание.





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