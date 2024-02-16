

Бежашвили: Вступление в ЕС - это главный ключ к решению проблем населения

16.02.2024 13:05





Наша цель – представит соображения по всем вопросам 9-пунктного плана, и заставить большинство рассмотреть эти вопросы. Вступление в ЕС – это главный ключ к решению проблем населения, - заявил журналистам член «Национального движения» Леван Бежашвили пред началом рабочей встречи по 9 рекомендациям Евросоюза.



Однако, как отметил Бежашвили, он не ожидает, что они смогут достигнуть соглашения по важным вопросам, которые предусматривают рекомендации ЕС.



«У нас нет объективного ожидания, что вопросы, волнующие население: экономика, бедность, безработица, эмиграция, будут решены в ближайшее время и политики смогут достичь согласия по важным вопросам. Именно вступление в Евросоюз является главным ключом к решению этих проблем. Мы не ожидаем, что «Грузинская мечта» будет объективно вести этот процесс и осуществит его в оперативном режиме. Однако наша главная цель - представить наши соображения по всем вопросам 9-пунктномго плана, и заставить их обсудить эти вопросы», - заявил Бежашвили.



По 9 рекомендациям, определенным Евросоюзом, в парламенте Грузии проходит вторая встреча. На сегодняшней рабочей встрече будут обсуждаться 3 вопроса, а именно изменения, связанные со Специальной следственной службой, Службой по защите персональных данных, Антикоррупционным бюро и общими судами.





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