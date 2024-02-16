

Председатель парламента продолжает атаки на НПО и их доноров

16.02.2024 15:12





Радикализированные НПО из-за должностей отделились от платформы и обсуждений по девяти пунктам. Только доноры могут вернуть их в демократическое русло, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отметил председатель парламента, у них был согласованный формат сотрудничества с неправительственными организациями, а они выбрали путь радикализации и разобщения.



По его словам, теперь возвращение этих НПО в демократическое русло полностью является вопросом ответственности их доноров.



«Только доноры могут вернуть радикализированные НПО, которые из-за должностей отделились от платформы и обсуждений по девяти пунктам, обратно в этот формат, в демократическое русло. Поэтому я еще раз хотел бы обратиться к их донорам, их ответственность не заканчивается после перечисления денег НПО, за этим следует их собственная ответственность. Когда эти НПО используют эти деньги таким образом, что мешают демократическим процессам, они в конечном итоге становятся проблемой для демократии. Это уже полностью ответственность доноров. Еще раз призываю доноров сделать все, чтобы действующие за счет их финансирования НПО отказались от радикализма, вернулись к демократическим процессам и стали участниками европейского будущего Грузии, - заявил Шалва Папуашвили.





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