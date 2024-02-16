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Председатель ЦИК провел ознакомительную встречу с послом Норвегии
16.02.2024 16:01
Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили встретился с послом Норвегии в Грузии Берглиот Ховланд. Сегодня в ЦИК состоялась ознакомительная встреча, на которой стороны обсудили текущие вопросы выборов.
По сообщению ЦИК, основной темой разговора стала подготовка к выборам 26 октября и масштабное использование электронных технологий на этих выборах.
Георгий Каландаришвили предоставил послу Норвегии подробную информацию о мероприятиях, осуществленных и запланированных избирательной комиссией на парламентских выборах 2024 года, а также рассказал о масштабной информационной кампании, целью которой является информирование избирателей и вовлеченных сторон относительно внедрения электронных технологий.
В завершение встречи стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества и вопросы, связанные с путями его развития.
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