

Председатель ЦИК провел ознакомительную встречу с послом Норвегии

16.02.2024 16:01





Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили встретился с послом Норвегии в Грузии Берглиот Ховланд. Сегодня в ЦИК состоялась ознакомительная встреча, на которой стороны обсудили текущие вопросы выборов.



По сообщению ЦИК, основной темой разговора стала подготовка к выборам 26 октября и масштабное использование электронных технологий на этих выборах.



Георгий Каландаришвили предоставил послу Норвегии подробную информацию о мероприятиях, осуществленных и запланированных избирательной комиссией на парламентских выборах 2024 года, а также рассказал о масштабной информационной кампании, целью которой является информирование избирателей и вовлеченных сторон относительно внедрения электронных технологий.



В завершение встречи стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества и вопросы, связанные с путями его развития.







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