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Председатель ЦИК провел ознакомительную встречу с послом Норвегии


16.02.2024   16:01


Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили встретился с послом Норвегии в Грузии Берглиот Ховланд. Сегодня в ЦИК состоялась ознакомительная встреча, на которой стороны обсудили текущие вопросы выборов.

По сообщению ЦИК, основной темой разговора стала подготовка к выборам 26 октября и масштабное использование электронных технологий на этих выборах.

Георгий Каландаришвили предоставил послу Норвегии подробную информацию о мероприятиях, осуществленных и запланированных избирательной комиссией на парламентских выборах 2024 года, а также рассказал о масштабной информационной кампании, целью которой является информирование избирателей и вовлеченных сторон относительно внедрения электронных технологий.

В завершение встречи стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества и вопросы, связанные с путями его развития.


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