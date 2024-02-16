

Член «Гирчи» Яго Хвичия не верит, что Зурабишвили помилует Саакашвили на основании подписей

16.02.2024 16:16





Яго Хвичия - Лучше собрать подписи с требованием освобождения Саакашвили на имя Бидзины Иванишвили, а не обременять Саломе Зурабишвили вопросом, не входящем в её компетенцию

14:24, 16.02.2024



«Лучше собрать подписи с требованием освобождения Саакашвили на имя Бидзины Иванишвили, а не обременять Саломе Зурабишвили вопросом, не входящем в её компетенцию», — заявил член «Гирчи» Яго Хвичия.



По его словам, он не верит, что Зурабишвили помилует Саакашвили на основании подписей.



«Технически эти полномочия у неё есть, хотя содержательно и морально помиловать Саакашвили может только Бидзина Иванишвили. Если между «Нацами» и «Коцами» будет политический консенсус или Бидзина Иванишвили пожалеет Саакашвили, он может позвонить Саломе Зурабишвили и попросить её освободить. Я не верю, что Зурабишвили помилует Саакашвили на основании подписей», — заявил Хвичия.



«Национальное движение» начинает сбор подписей с требованием освобождения Михаила Саакашвили.







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