

Представлен отчет экспертов о природных катаклизмах в Шови и селе Нергети

16.02.2024 16:25





Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства представил итоговый отчет специалистов Национального агентства охраны окружающей среды о стихийных явлениях, произошедших в Рача 3 августа, и оползневых процессах в селе Нергети 6-7 февраля.



По словам министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отара Шамугия, как показали результаты исследования, основной причиной стихийного явления является изменение климата.



По его словам, согласно отчету Еврокомиссии о расширении, Грузия предприняла важные шаги для развития систем гражданской безопасности и управления рисками катастроф как на центральном, так и на местном уровнях, но необходимо гораздо больше и гораздо более быстрые темпы.



«На фоне глобального изменения климата, как во всем мире, так и в Грузии, четко прослеживается тенденция увеличения частоты и интенсивности этих явлений. Поэтому наличие эффективной системы раннего оповещения является важной мерой государственного и общественного значения. По всей стране системы раннего предупреждения о многочисленных угрозах будут продолжать совершенствоваться. Бюджет Национального агентства охраны окружающей среды увеличивается на 13 миллионов лари, что предусматривает дальнейшее расширение и укрепление современной сети мониторинга.



В частности: до конца года по всей стране будут действовать 245 наблюдательных гидрометеорологических станций, что улучшит систему раннего оповещения. Системы раннего оповещения будут созданы в общинах, особенно уязвимых к наводнениям. В сотрудничестве с Метеорологической службой Финляндии, которая находится на передовой в этом направлении, будет внедрена информационная система с целью улучшения прогнозирования погоды и совершенствования системы раннего предупреждения. В целях улучшения мониторинга геологических процессов, на 11 оползневых участках будут установлены современные системы мониторинга», — заявил министр.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





