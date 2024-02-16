

В ЕНД начали сбор подписей за помилование Саакашвили

16.02.2024 16:48





«Единое национальное движение» и сторонники Михаила Саакашвили начинают сбор подписей с требованием освобождения экс-президента. Собранные подписи будут переданы президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом на состоявшемся сегодня, 16 февраля, брифинге заявила представитель Саакашвили Софо Джапаридзе.



«А наши европейские партнеры с большим вниманием следят за грузинской политикой. В то время когда лидеры многих стран мира вместе с грузинским народом призывают правительство положить конец политическому заключению третьего президента, я считаю, что настало время президенту Грузии принять историческое решение – освободить Михаила Саакашвили из политического заключения. В то время, когда она лучше всех знает, кому служит политическое заключение Михаила Саакашвили — только интересам врага, и это является попранием чести народа.



С сегодняшнего дня сотни тысяч сторонников «Национального движения» и Михаила Саакашвили начинают собирать подписи по всей Грузии. Я призываю грузинский народ подключиться, потому что даже сегодня каждый из нас создает возможность, для осуществления реальных шагов по освобождению Михаила Саакашвили», — заявила Софо Джапаридзе.

По словам Софо Джапаридзе, собранные подписи они передадут президенту 1 марта.



В октябре 2021 года была создана онлайн-петиция с просьбой освободить Михаила Саакашвили. Тогда к петиции присоединились и священнослужители, в том числе епископ Маргветский и Убиский Мелхиседек Хачидзе и митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз Пачуашвили.





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