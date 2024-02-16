|
|
|
В ЕНД начали сбор подписей за помилование Саакашвили
16.02.2024 16:48
«Единое национальное движение» и сторонники Михаила Саакашвили начинают сбор подписей с требованием освобождения экс-президента. Собранные подписи будут переданы президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом на состоявшемся сегодня, 16 февраля, брифинге заявила представитель Саакашвили Софо Джапаридзе.
«А наши европейские партнеры с большим вниманием следят за грузинской политикой. В то время когда лидеры многих стран мира вместе с грузинским народом призывают правительство положить конец политическому заключению третьего президента, я считаю, что настало время президенту Грузии принять историческое решение – освободить Михаила Саакашвили из политического заключения. В то время, когда она лучше всех знает, кому служит политическое заключение Михаила Саакашвили — только интересам врага, и это является попранием чести народа.
С сегодняшнего дня сотни тысяч сторонников «Национального движения» и Михаила Саакашвили начинают собирать подписи по всей Грузии. Я призываю грузинский народ подключиться, потому что даже сегодня каждый из нас создает возможность, для осуществления реальных шагов по освобождению Михаила Саакашвили», — заявила Софо Джапаридзе.
По словам Софо Джапаридзе, собранные подписи они передадут президенту 1 марта.
В октябре 2021 года была создана онлайн-петиция с просьбой освободить Михаила Саакашвили. Тогда к петиции присоединились и священнослужители, в том числе епископ Маргветский и Убиский Мелхиседек Хачидзе и митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз Пачуашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна