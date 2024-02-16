

Саакашвили: Иванишвили и пока, к сожалению, президент Зурабишвили, обращаются с бывшим президентом как пакистанцы

16.02.2024 16:58





Иванишвили и пока, к сожалению, президент Зурабишвили, являющиеся гражданами Франции, обращаются с бывшим президентом как пакистанцы, - пишет в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, чтобы не допустить участия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в политике, его приговорили к длительному сроку заключения по нескольким статьям, и он находится в тюрьме с первого же дня.



«Мы можем ясно увидеть разницу между европейской демократией и азиатским деспотизмом на примере Пакистана и Франции. В Пакистане, чтобы не допустить участия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в политике, его приговорили к длительному сроку заключения по нескольким статьям, и он находится в тюрьме с первого же дня.



Бывший президент Франции и наш хороший знакомый Николя Саркози несколько лет назад был фактически приговорен к 12 месяцам домашнего ареста за получение взятки во время избирательной кампании, однако его не арестовывали до тех пор, пока длился апелляционный процесс. Вчера апелляционный суд оставил приговор в силе, но сократил срок заключения на несколько месяцев. Итак, Саркози проведет несколько месяцев с семьей в комфортабельном доме в центре Парижа с электронным браслетом. Мне же на основании дела, подготовленного Парцхаладзе, прокуратура Иванишвили обвиняет даже не в том, что я унес деньги домой, а в «растрате» и притом по таким расходам, которые нынешняя власть осуществлячет в гораздо большем масштабе.



Иванишвили и, к сожалению, президент Зурабишвили, являющиеся гражданами Франции, до сих пор относятся к бывшему президенту как пакистанцы. Надеюсь, это изменится. По всем опросам, в том числе и по этому вопросу, грузины выбирают европейские подходы», - пишет Михаил Саакашвили.





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