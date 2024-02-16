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Хазарадзе: Бидзина Иванишвили – правитель с российским менталитетом
16.02.2024 17:06
Бидзина Иванишвили – правитель с российским менталитетом, и вместо возрождения страны он завел ее в серьезный тупик. Задача Бидзины Иванишвили заключается в выполнении заданий Путина и Кремля, - заявил журналистам один из лидеров партии «Лело» Мамука Хазарадзе.
По его словам, задача основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили не состоит в том, чтобы сделать Грузию членом Евросоюза.
Кроме того, Хазарадзе ответил на вопрос о кампании «Лело», в рамках которой на баннерах изображен Бидзина Иванишвили. По его словам, «если у представителей «Грузинской мечты» такая реакция на баннер, то плохи их дела».
«Это очень безобидный баннер, вы, наверное, помните, что подобное заявление я сделал и в зале суда, послал ему билет Тбилиси-Москва, но тогда такой реакции не было. Поэтому, если у них такая реакция на баннер, значит, плохи их дела. Я думаю, это из-за чего-то другого, поскольку они ясно видят альтернативу и ясно видят, что грузинский народ не собирается больше так продолжать. Они также ясно видят, что проиграют выборы и отсюда такая реакция», - заявил Хазарадзе.
Один из лидеров партии «Лело» считает, что у них нет проблем с преодолением избиратеьного барьера.
«У нас нет проблем с преодолением барьера, мы хотим прийти к власти, быть ведущей силой в коалиции. Мы обязательно это сделаем», - отметил Хазарадзе.
Кроме того, Хазарадзе считает, что представители «Силы народа» в основном служат российской политике в стране.
«Они в основном служат российской политике в стране. Я просто не знаю в чем разница между этой политической силой и «Мечтой». Это одна сила, которая служит российским властям в Грузии», - заявил Хазарадзе.
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