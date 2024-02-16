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Президент Грузии выразила соболезнования семье Навального


16.02.2024   17:30


Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала сообщением в социальной сети Х на новость о гибели в тюрьме российского политика Алексея Навального.

«Смерть Алексея Навального — трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Мои соболезнования его семье и тем, кто в России продолжает борьбу за демократию», — написала президент Грузии.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) сообщает о смерти Алексея Навального. Российские СМИ пишут о разных версиях гибели политика:

«В исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — пишет РИА Новости со ссылкой на российское ведомство.

Источник RT же пишет, что у Навального оторвался тромб.

Сообщается, что ФСИН направляет комиссию в колонию на Ямале, где содержался Навальный.


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