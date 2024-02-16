

Вашадзе: Сбор подписей с требованием освобождения Саакашвили - хорошая инициатива

16.02.2024 17:32





«Сбор подписей с требованием освобождения Саакашвили — хорошая инициатива, я ее уже подписал» — заявил член «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По мнению Вашадзе, «страна должна освободится от политического возмездия».



«Я уже подписал. Согласно опросам общественного мнения, подавляющее большинство поддерживает освобождение Миши. Если мы хотим построить единую, сильную Грузию, мы должны освободить эту страну от политического возмездия. Например, я не поддерживаю радикальные заявления и в отношении лидеров партии Иванишвили. Почему я не согласен? Я хочу закончить это возмездие в стране, потому что никаких инвестиций не придет и рабочих мест не будет создано», — заявил Георгий Вашадзе.





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