

Дарчиашвили и Сийярто обсудили приоритеты будущего председательства Венгрии в Совете ЕС

16.02.2024 18:42





В ходе визита в Будапешт министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился со своим венгерским коллегой. Об этом сообщает МИД Грузии.



По данным ведомства, Илья Дарчиашвили и Петер Сийярто приветствовали существующее стратегическое партнерство между двумя странами, которое, по словам министров, развивается достаточно динамично не только в политическом, но и в отраслевом и секторном направлении.



«Министры подчеркнули важность упомянутого визита, особенно учитывая будущее председательство Венгрии в Совете Европейского союза, следовательно, на встрече обсудили приоритеты венгерского председательства, а также прогресс Грузии на пути вступления в Европейский союз, в том числе в плане имплементации соответствующих рекомендаций Еврокомиссии.



Как было отмечено на встрече, Венгрия остается твердым сторонником вступления Грузии в Европейский союз и готова оказать практическую помощь стране в этом направлении.



На встрече министры особо подчеркнули сотрудничество двух стран в плане дальнейшего развития связности, отметили важность подписанного с участием двух стран меморандума по зеленой энергетике, который вступит в силу в ближайшее время.



На встрече обсуждались вопросы успешного отраслевого сотрудничества, особенно в сфере торговли и экономики.



Министры также рассмотрели ситуацию в регионе. Обменялись мнениями по повестке визитов на высшем уровне в ближайшее время», — говорится в информации МИД.





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