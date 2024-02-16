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Дарчиашвили и Сийярто обсудили приоритеты будущего председательства Венгрии в Совете ЕС


16.02.2024   18:42


В ходе визита в Будапешт министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился со своим венгерским коллегой. Об этом сообщает МИД Грузии.

По данным ведомства, Илья Дарчиашвили и Петер Сийярто приветствовали существующее стратегическое партнерство между двумя странами, которое, по словам министров, развивается достаточно динамично не только в политическом, но и в отраслевом и секторном направлении.

«Министры подчеркнули важность упомянутого визита, особенно учитывая будущее председательство Венгрии в Совете Европейского союза, следовательно, на встрече обсудили приоритеты венгерского председательства, а также прогресс Грузии на пути вступления в Европейский союз, в том числе в плане имплементации соответствующих рекомендаций Еврокомиссии.

Как было отмечено на встрече, Венгрия остается твердым сторонником вступления Грузии в Европейский союз и готова оказать практическую помощь стране в этом направлении.

На встрече министры особо подчеркнули сотрудничество двух стран в плане дальнейшего развития связности, отметили важность подписанного с участием двух стран меморандума по зеленой энергетике, который вступит в силу в ближайшее время.

На встрече обсуждались вопросы успешного отраслевого сотрудничества, особенно в сфере торговли и экономики.

Министры также рассмотрели ситуацию в регионе. Обменялись мнениями по повестке визитов на высшем уровне в ближайшее время», — говорится в информации МИД.


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