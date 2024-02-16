

Давид Дарчиашвили о смерти Навального: Путин решил уничтожить всё и вся

16.02.2024 19:14





Путин решил уничтожить всё и вся. Так директор Института исследований России Давид Дарчиашвили в беседе с SOVA прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального.



«Да, он плохо выглядел, но никак не был похож на умирающего человека. Эта внезапно прерванная жизнь в руках путинской власти, что это может значить, кроме как убийство!?



Трудно что-то новое сказать о путинском режиме – это кровавый режим, один из худших среди когда-либо существовавших в России, он «догоняет» такие одиозные режимы, как режим Сталина, можно и глубже в историю углубиться. С этим не только россияне, но и все мы, вокруг живем. Этот режим – угроза для всего человечества и это совершенно не громкие слова».



При это эксперт «абсолютно не исключает», что следующей жертвой путинского режима станет третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



«На данном этапе этот человек, Путин, решил уничтожать всё и вся. С одной стороны, это интенсификация войны в Украине, с другой стороны – это то, что случилось с Навальным и вообще ужесточение внутри России режима. Так что, его руки длинны, до Грузии они точно достают, все может быть, это серьезная угроза».



Способна ли смерть Навального спровоцировать протестное движение в России, Давид Дарчиашвили говорить не берется, но настроен скорее скептически. В целом, по его словам, еще никому не удавалось прогнозировать, как будет развиваться ситуация, «когда народ выходит из себя».



«Видны, с одной стороны, апатия, пассивность, с другой стороны – активность имперских сил… Обычно революции случаются во время экономических кризисов. А то, что сейчас убили Навального и народ выйдет на улицу, я к сожалению, этого не жду», — добавил эксперт.



Напомним, днем 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) сообщила о смерти Алексея Навального. Российские СМИ пишут о разных версиях гибели политика:



«В исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — пишет РИА Новости со ссылкой на российское ведомство.



Источник RT же пишет, что у Навального оторвался тромб.





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