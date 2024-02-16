

Саакашвили: «Как и Навальный, я буду бороться до конца, чтобы победить путинизм в Грузии»

16.02.2024 19:24





Михаил Саакашвили выступил с заявлением в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. По словам Саакашвили, Путин часто сравнивал его с ним Навального, и он также намерен до конца бороться, за победу над путинизмом в Грузии:



«Путин убил Алексея Навального в тюрьме. В прошлом году Навальный из тюрьмы прислал мне письмо поддержки. Путин часто сравнивал меня с Навальным, и мы, конечно, он нас обоих ненавидел.



В прошлом году по заданию Путина пророссийский олигархический режим отравил меня в тюрьме, тогда меня Бог спас. Конечно, Иванишвили не помешал выполнению приказа Путина и я, как и Навальный, я буду бороться до конца, чтобы победить путинизм в Грузии», — указано в заявлении Саакашвили опубликованном на его странице в Facebook.





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