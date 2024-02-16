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США возглавили международную операцию по ликвидации хакерской сети РФ
16.02.2024 19:43
Соединенные Штаты совместно с партнерами осуществили операцию в киберпространстве под кодовым названием Dying Ember ("Гаснущий уголек"), в результате которой была обезврежена киберпреступная сеть российской разведки (ГРУ).
Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявило Министерство юстиции США.
В рамках операции США обезвредили сеть из сотен маршрутизаторов для малых офисов и дома, которую киберпреступники ГРУ использовали для сокрытия своих преступлений – сбора данных, представляющих интерес для российской разведки, в частности правительства США и других стран, а также военных и корпоративных организаций.
Сеть действовала следующим образом: хакеры ГРУ использовали вредоносное программное обеспечение Moobot, разработанное сторонней преступной группировкой, и инфицировали им маршрутизаторы Ubiquiti Edge OS, администраторы которых использовали пароли по умолчанию.
Далее хакеры ГРУ использовали Moobot для установки собственных скриптов и файлов, которые перепрофилировали маршрутизаторы, превратив их в "глобальную платформу для кибершпионажа", говорится в пресс-релизе.
Для ликвидации сети специалисты Минюста США сами воспользовались Moobot, чтобы скопировать и удалить похищенные и вредные данные, затем заблокировали российским хакерам доступ к устройствам и отслеживали действия злоумышленников, чтобы они не смогли вмешаться в операцию.
Ведомство добавляет, что операция Dying Ember не повлияла на нормальную функциональность маршрутизаторов и не привела к несанкционированному сбору данных об их пользователях.
"Следует отметить, что уже в третий раз с момента неоправданного вторжения России в Украину Минюст лишает российские спецслужбы ключевого инструмента, который использовался для продолжения актов агрессии и другой злонамеренной деятельности Кремля", – прокомментировал помощник генерального прокурора США Мэтью Олсен.
Ранее сообщалось, что российские хакеры в начале февраля пытались зайти в электронные системы литовской армии, эту попытку заметили и остановили.
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