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Урсула фон дер Ляйен: Смерть Навального является мрачным напоминанием о том, что представляют собой Путин и его режим
16.02.2024 19:55
Смерть Навального является мрачным напоминанием о том, что представляют собой Путин и его режим, - пишет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Twitter (Х).
«Глубоко потрясена и опечалена известием о смерти Алексея Навального.
Путин ничего не боится больше, чем инакомыслия со стороны собственного народа.
Мрачное напоминание о том, что представляют собой Путин и его режим.
Давайте объединимся в борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмеливается выступать против автократии», - пишет Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, по сообщению регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, сегодня в исправительной колонии №3 умер российский оппозиционер Алексей Навальный. По утверждению ведомства, Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи пытались реанимировать Навального, но безуспешно.
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