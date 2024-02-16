

Урсула фон дер Ляйен: Смерть Навального является мрачным напоминанием о том, что представляют собой Путин и его режим

16.02.2024 19:55





Смерть Навального является мрачным напоминанием о том, что представляют собой Путин и его режим, - пишет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Twitter (Х).



«Глубоко потрясена и опечалена известием о смерти Алексея Навального.



Путин ничего не боится больше, чем инакомыслия со стороны собственного народа.



Мрачное напоминание о том, что представляют собой Путин и его режим.



Давайте объединимся в борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмеливается выступать против автократии», - пишет Урсула фон дер Ляйен.



Напомним, по сообщению регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, сегодня в исправительной колонии №3 умер российский оппозиционер Алексей Навальный. По утверждению ведомства, Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи пытались реанимировать Навального, но безуспешно.





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