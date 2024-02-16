|
|
|
Канделаки: смерть Навального – еще один пример в пользу сравнения Путина со Сталиным и Гитлером
16.02.2024 20:19
Смерть Алексея Навального в тюрьме стала еще одним доказательством в пользу сравнения Владимира Путина с такими диктаторами, как Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. Об этом в беседе с SOVA рассказал член партии «Европейская Грузия», исследователь Института изучения советского прошлого SovLab Георгий Канделаки.
«Никакое это не совпадение – это осознанное решение Путина. Естественно, это еще один и не единственный пример, доказывающий, что вполне оправданно проводить параллель со Сталиным и Гитлером, с тоталитаризмом века, преемником которого себя считает Путин. Эта жертва Алексея Навального должна стать напоминанием для свободного мира о том, что это и есть тот исторический, решающий момент и исходя из этого должен действовать свободный мир и все люди, по возможности, для которых не безразлична судьба свободы».
Напомним, днем 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) сообщила о смерти Алексея Навального. Российские СМИ пишут о разных версиях гибели политика:
«В исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — пишет РИА Новости со ссылкой на российское ведомство.
Источник RT же пишет, что у Навального оторвался тромб.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна