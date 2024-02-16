

Канделаки: смерть Навального – еще один пример в пользу сравнения Путина со Сталиным и Гитлером

16.02.2024 20:19





Смерть Алексея Навального в тюрьме стала еще одним доказательством в пользу сравнения Владимира Путина с такими диктаторами, как Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. Об этом в беседе с SOVA рассказал член партии «Европейская Грузия», исследователь Института изучения советского прошлого SovLab Георгий Канделаки.



«Никакое это не совпадение – это осознанное решение Путина. Естественно, это еще один и не единственный пример, доказывающий, что вполне оправданно проводить параллель со Сталиным и Гитлером, с тоталитаризмом века, преемником которого себя считает Путин. Эта жертва Алексея Навального должна стать напоминанием для свободного мира о том, что это и есть тот исторический, решающий момент и исходя из этого должен действовать свободный мир и все люди, по возможности, для которых не безразлична судьба свободы».



Напомним, днем 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) сообщила о смерти Алексея Навального. Российские СМИ пишут о разных версиях гибели политика:



«В исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — пишет РИА Новости со ссылкой на российское ведомство.



Источник RT же пишет, что у Навального оторвался тромб.



Источник: SOVA

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