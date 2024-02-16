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Жозеп Боррель: Ответственность за смерть Навального несет исключительно Путин
16.02.2024 20:26
Навальный посвятил свою жизнь спасению чести России. Ответственность за его смерть несет исключительно Путин, - пишет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в соцсети Twitter (Х).
«Шокирован сообщениями СМИ о смерти Алексея Навального, очень храброго человека, который посвятил свою жизнь спасению чести России, давая надежду демократам и гражданскому обществу.
Ожидая дальнейшей информации, давайте будем откровенными: ответственность за это несет исключительно Путин», – пишет Боррель.
Напомним, по сообщению регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, сегодня в исправительной колонии №3 умер российский оппозиционер Алексей Навальный. По утверждению ведомства, Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи пытались реанимировать Навального, но безуспешно.
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