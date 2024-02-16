|
|
|
ЕС возлагает ответственность за смерть Алексея Навального на российский режим
16.02.2024 20:42
По заявлению президента Европейского совета Шарля Мишеля, ответственность за смерть российского оппозиционера Алексея Навального возлагается на российский режим.
«Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье и тем, кто борется за демократию по всему миру в самых мрачных условиях. Борцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается», — пишет Мишель в соцсети.
Напомним, по сообщению регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, сегодня в исправительной колонии №3 умер российский оппозиционер Алексей Навальный.
По утверждению ведомства, Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи пытались реанимировать Навального, но безуспешно.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна