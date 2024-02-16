

ЕС возлагает ответственность за смерть Алексея Навального на российский режим

16.02.2024 20:42





По заявлению президента Европейского совета Шарля Мишеля, ответственность за смерть российского оппозиционера Алексея Навального возлагается на российский режим.



«Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье и тем, кто борется за демократию по всему миру в самых мрачных условиях. Борцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается», — пишет Мишель в соцсети.



Напомним, по сообщению регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, сегодня в исправительной колонии №3 умер российский оппозиционер Алексей Навальный.



По утверждению ведомства, Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи пытались реанимировать Навального, но безуспешно.





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