

Сийярто: Грузия является нашим очень важным партнером

16.02.2024 20:50





«Грузия — наш очень важный партнер», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.



Как отметил глава МИД Венгрии, он верит, что стратегическое партнерство между двумя странами будет продолжаться.



«Я верю, что вы и новый премьер-министр будете гарантией продолжения стратегического партнерства между двумя странами. Для нас это очень важно, потому что Грузия – наш очень важный партнер. Во-первых, Грузия понимает и поддерживает политику соседства, основанную на мире и стабильности. Во-вторых, Грузия является важным игроком в энергетической диверсификации Европы. В-третьих, эта страна глубоко привержена идее интеграции в Европейский союз», — заявил Сийярто.



На встрече в Будапеште Илья Дарчиашвили и Петер Сийярто обсудили приоритеты будущего председательства Венгрии в Совете Евросоюза.







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