

Дарчиашвили: Грузия ценит поддержку и вклад своих венгерских друзей на пути евроинтеграции

16.02.2024 21:17





«Последние несколько лет были наиболее активными с точки зрения двусторонних отношений, чему способствовали регулярные встречи на высоком уровне и растущее секторное сотрудничество», — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.



Как отметил Илья Дарчиашвили, Грузия ценит поддержку и вклад своих венгерских друзей на пути европейской интеграции Грузии.



По его словам, решение Совета Европы предоставить Грузии статус кандидата создало беспрецедентный импульс на пути нашей европейской интеграции.



«Этот важный этап ясно подчеркивает усилия, которые правительство Грузии предпринимает в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Мы ценим поддержку и вклад наших венгерских друзей в европейскую интеграцию Грузии. Естественно, наша следующая цель – добиться начала переговоров о вступлении. Мы мобилизованы и готовы реализовать необходимые реформы», — заявил министр.



По его словам, Грузия приветствует активное участие Венгрии с точки зрения черноморской связности.



«Черноморская связность является одним из главных общих приоритетов в повестке дня сотрудничества ЕС-Грузия, что способствует реализации инициативы ЕС «Глобальные ворота». Грузия остается верным и надежным партнером Европейского союза. Сегодняшний геополитический контекст показал необходимость диверсификации взаимоотношений и решения основных вызовов энергетической и продовольственной безопасности как в Европе, так и во всем мире. В прошлом году Грузия стала страной-наблюдателем Европейского транспортного союза, что открывает еще один путь для интеграции Грузии в транспортный рынок ЕС. Поскольку мы интенсивно работаем над постепенной интеграцией в Евросоюз, в число наших приоритетов входит более эффективное участие в программах Евросоюза», — заявил Дарчиашвили.



На встрече в Будапеште Илья Дарчиашвили и Петер Сийярто обсудили приоритеты будущего председательства Венгрии в Совете Евросоюза.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





