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Грузия присоединилась к международной системе мониторинга радиации
17.02.2024 12:25
Грузия присоединилась к Международной системе радиационного мониторинга (IRMIS) Международного агентства по атомной энергии. Информацию распространяет Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
По данным ведомства, радиационные показатели со станций мониторинга радиационного фона окружающей среды, принадлежащих Агентству по ядерной и радиационной безопасности, автоматически поступают в систему IRMIS и отражаются на международной карте.
Информация, поступающая из государств, участвующих в системе, даёт возможность контролировать естественный радиационный фон в текущем режиме и, соответственно, своевременно принимать эффективные решения.
«Включение в систему IRMIS подтверждает приверженность Грузии международно-правовому режиму, регулирующему сферу ядерной и радиационной безопасности, и международному сотрудничеству», — заявила глава Агентства по ядерной и радиационной безопасности Хатия Джикуридзе.
В результате технических мер и программного обеспечения, внедренных Агентством по ядерной и радиационной безопасности на станциях мониторинга радиационного фона, Грузия стала 50-ым государством-участником системы IRMIS.
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