

Джо Байден: Путин несет ответственность за смерть Навального

17.02.2024 12:34





У Навального было много такого, чего не было у Путина - смелость, принципиальность, приверженность построению России, в которой существовало бы верховенство закона, - заявил президент США Джо Байден на брифинге в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.



«Не заблуждайтесь. Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина.



Никто не должен обманываться, ни в России, ни где-либо в мире. Путин нацелен не только на граждан других стран, как мы видели из того, что сейчас происходит в Украине, он также совершает ужасные преступления против своего собственного народа», — заявил Байден.



Напомним, по сообщению регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, сегодня в исправительной колонии №3 умер российский оппозиционер Алексей Навальный. По утверждению ведомства, Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи пытались реанимировать Навального, но безуспешно.





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