

Зурабишвили обсудила процесс евроинтеграции Грузии с вице-президентом Еврокомиссии Верой Журовой

17.02.2024 12:40





На встрече, состоявшейся в рамках Мюнхенской конференции по международной безопасности, президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила процесс европейской интеграции Грузии с вице-президентом Еврокомиссии Верой Журовой.



Как сообщили в администрации президента Грузии, Зурабишвили поблагодарила вице-президента за четкое и ясное заявление Европейской комиссии относительно предоставления Грузии статуса страны-кандидата и рекомендации.



По словам президента, предоставление статуса Евросоюза очень важно именно в тот момент, когда российская пропаганда активно пытается расширить свое влияние и закрепиться в Грузии.







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