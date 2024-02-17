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Зурабишвили обсудила процесс евроинтеграции Грузии с вице-президентом Еврокомиссии Верой Журовой
17.02.2024 12:40
На встрече, состоявшейся в рамках Мюнхенской конференции по международной безопасности, президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила процесс европейской интеграции Грузии с вице-президентом Еврокомиссии Верой Журовой.
Как сообщили в администрации президента Грузии, Зурабишвили поблагодарила вице-президента за четкое и ясное заявление Европейской комиссии относительно предоставления Грузии статуса страны-кандидата и рекомендации.
По словам президента, предоставление статуса Евросоюза очень важно именно в тот момент, когда российская пропаганда активно пытается расширить свое влияние и закрепиться в Грузии.
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