

В Брюсселе состоится восьмое заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС

17.02.2024 12:52





Восьмое заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС пройдет 20 февраля в Брюсселе.



Как отмечается в пресс-релизе Совета Евросоюза, встреча пройдет под председательством главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля, а грузинскую делегацию возглавит премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



На встрече главное внимание будет сфокусировано на движении Грузии по пути ассоциации с Европейским Союзом, политическом диалоге и реформах, экономическом и отраслевом сотрудничестве, торговле и связанных с ней вопросах, а также мирному разрешению конфликтов.



На закрытой встрече представители Евросоюза и Грузии обменяются мнениями по внешней политике и политике безопасности, в частности, по региональным вопросам и сотрудничеству в сфере безопасности и обороны», — говорится в пресс-релизе Совета Евросоюза.







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