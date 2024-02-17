

«Грузинская мечта» продолжает пугать население войной и оппозицией

17.02.2024 12:53





Если бы партия «Лело» находилась у власти в феврале 2022 года, в Грузии началась бы война и произошел экономический коллапс, - заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос об инициативе «Лело», предполагающей повышение пенсии до 1000 лари.



Как отметил Шалва Папуашвили, партия «Лело» требовала от правительства Грузии отправить солдат в Украину для борьбы с Россией.



«Когда Россия напала на Украину, мы помним, каковы были их требования – они требовали, чтобы правительство Грузии отправило солдат в Украину для борьбы с Россией, призывали нас закрыть границы и т.д. Если бы партия «Лело» находилась у власти в феврале 2022 года, в Грузии началась бы война и произошел экономический коллапс. Сегодня у нас были бы не построенные дороги и магистрали, а разрушенные и взорванные мосты, несчастные семьи, смерть и экономический кризис. Это было бы результатом пребывания «Лело» у власти. Они напрямую призывали, лично нас призывали на встречах, чтобы мы отправили бойцов в Украину, чтобы закрыли границы. Это прямой путь к войне с Россией. Это в действительности и есть предвыборная программа «Лело». Единственный слоган, который должен быть написан на их предвыборной программе это – «Война в Грузии», - заявил Шалва Папуашвили.



По его словам, политика «Лело» заключается не в служении интересам Грузии, а интересам других стран.





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