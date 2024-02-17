

Саломе Зурабишвили встретилась с Владимиром Зеленским

17.02.2024 14:11





Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Мюнхене, где она участвует в конференции по безопасности, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Фото, отображающее этот факт, распространено на официальной странице президента Зурабишвили в «Фейсбуке». На снимке видно, как президенты двух стран пожимают друг другу руки.



60-я Мюнхенская конференция открылась вчера и должна завершиться завтра.



Кроме президента Грузии, в ней участвует министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили.



На Мюнхенской конференции по безопасности, которая является ведущим мировым форумом для обсуждения тем международной безопасности, президент Грузии выступит с речью на панели: «Более глубокий, широкий и способный Евросоюз» и примет участие в дискуссии: обеспечение готовности восточного фланга НАТО (Better Safe Than Sorry: Securing NATO’S Easters Flank Readiness).





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