

Вашадзе: «Грузинская мечта» пытается обмануть и ввести общество в иллюзии

17.02.2024 14:13





«Грузинская мечта» пытается обмануть и ввести общество в иллюзии, – заявил журналистам председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, говоря о второй встрече по 9 рекомендациям, которая состоялась вчера в парламенте.



По его словам, «вчерашняя встреча очень ясно показала, что партия Иванишвили не хочет ЕС и хочет снова обмануть людей, будто что-то делает».



«Этой борьбой и спотыканиями мы не сможем стать полноценным членом Евросоюза. Все хорошо знают, какие реформы нужно провести в Грузии, суд должен быть освобожден; кроме того, все институты должны быть освобождены от неформального влияния Иванишвили; СМИ должны быть свободными; политзаключенные не должны быть в тюрьме и т.д. Вместо всего этого «Грузинская мечта» пытается схитрить, обмануть и ввести общественность в иллюзии. Наше участие в этих рабочих группах служит именно этому, не дать партии Иванишвили ввести грузинское общество в иллюзию. Другая партия решила использовать другую стратегию? Я не вижу в этом проблемы. У каждого свой путь. Мы говорим обществу, что будем везде, где вопрос ЕС, и всегда будем говорить правду. Сегодня правда в том, что партия Иванишвили не хочет ЕС и не хочет развития Грузии», - заявил Георгий Вашадзе.





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