

В России на акциях, посвященных памяти Навального, задержаны более 100 человек

17.02.2024 14:17





По данным издания «Медуза», в городах России на акциях, посвященных памяти Алексея Навального, были арестованы более 100 человек.



По данным СМИ, полиция разгоняла и задерживала людей, пришедших к памятнику жертвам политических репрессий в Санкт-Петербурге.



Как пишет Zaks.ru, среди задержанных было двое журналистов — фотограф «Новой газеты» Алексей Душутин и журналистка RusNews Элина Козич. Вскоре депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский сообщил, что полицейские отпустили журналистов.



Задержания также произошли в Москве возле Соловецкого камня, куда люди несли цветы. По данным СМИ, среди задержанных была журналистка RusNews Юлия Петрова, которую позже отпустили. Позже депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что полиция отпустила журналистов.



Задержания также произошли в Москве возле Соловецкого камня, куда люди несли цветы. По данным СМИ, среди арестованных была журналистка «РусНьюс» Юлия Петрова, которую позже отпустили.



16 февраля управление ФСИН сообщило, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии.



Алексей Навальный — российский оппозиционный политик. Он участвовал в политической жизни с конца 2000-х годов и вел различные антикоррупционные проекты. Он был организатором и участником выступлений против правительства.



Навальный и его команда опубликовали ряд расследований о коррупции российских чиновников, в том числе Владимира Путина и Дмитрия Медведева.



В 2018 году Навальный хотел участвовать в президентских выборах, но ЦИК России не зарегистрировал его кандидатом.



В 2020 году на него была совершена попытка его убийства, после чего Навальный лечился в Германии. Несмотря на возбужденные против него уголовные дела, Навальный вернулся в Россию в январе 2021 года и был задержан в аэропорту. Вскоре после этого «Фонд борьбы с коррупцией» Навального и связанные с ним структуры были признаны властями незаконными.



Во время пребывания в тюрьме Навального постоянно отправляли в ШИЗО. В конце 2023 года его перевели в колонию на крайнем севере России, в сотнях километров от столицы.







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