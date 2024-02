Президент Грузии встретилась с Урсулой фон дер Ляйен

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Мюнхене, где она участвует в конференции по безопасности, встретилась с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии. Согласно их сообщению, президент Грузии лично поблагодарила президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за четкое заявление о поддержке и рекомендациях, сделанное Еврокомиссией при предоставлении Грузии статуса страны-кандидата.



60-я Мюнхенская конференция открылась вчера и должна завершиться завтра.



Кроме президента Грузии, в ней участвует министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили. На Мюнхенской конференции по безопасности, которая является ведущим мировым форумом для обсуждения тем международной безопасности, президент Грузии выступит с речью на панели: «Более глубокий, широкий и способный Евросоюз» и примет участие в дискуссии: обеспечение готовности восточного фланга НАТО (Better Safe Than Sorry: Securing NATO’S Easters Flank Readiness).





