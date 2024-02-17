

Зурабишвили: Не думаю, что можно сравнивать Навального и Саакашвили, Грузия - это не Россия

17.02.2024 17:59





Я не думаю, что мы можем сравнивать, — так ответила президент Грузии Саломе Зурабишвили журналисту Bloomberg, задавшему вопрос о смерти Навального и ситуации с Михаилом Саакашвили.



Как отметила Саломе Зурабишвили в интервью Bloomberg, нет оснований для сравнения.



«Нет смысла сравнивать, особенно в этом случае. Грузия – это не Россия, и я всегда буду это повторять. Что касается этой трагической ситуации с Алексеем Навальным, если это правда, если это будет подтверждено (его жена недавно была здесь на конференции), я думаю, что это будет разрушительно и трагично для прав человека и демократии во всем мире. Для России это просто подтвердит, какой сегодня существует режим, но я думаю, что это будет трагедией для я всех нас», — заявила Зурабишвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





