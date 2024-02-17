

Камала Харрис: У нас есть только «план А» – предоставить Украине то, что ей необходимо

17.02.2024 20:15





У нас есть только «план А» – обеспечить Украину тем, что ей необходимо, - об этом заявила вице-президент США Камала Харрис после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.



«Есть только «план А» – предоставить Украине то, что ей необходимо. Я уверена, что дополнительный пакет помощи будет принят. Я убеждена, что существует двухпартийный консенсус. И наш ответ должен заключаться в том, чтобы остаться с нашими друзьями…



Вопрос поддержки Украины является ключевым. Мы остаемся глобальным лидером в принципах суверенитета и неприкосновенности границ. Вчера я четко сказала - когда мы говорим о роли Америки, мы не можем играть в политические игры», - заявила Харрис.





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