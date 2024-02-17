

Президент: За последние годы мы и население Грузии сделали все, что могли для продвижения по пути Евросоюза

17.02.2024 20:24





За последние годы мы и жители Грузии сделали все, что могли для продвижения по пути Евросоюза, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Bloomberg.



Как поясняет президент, каждый раз, когда есть сомнения относительно того, куда должна идти Грузии, грузинское общество показывает это.



«Мы движемся вперед по пути кандидатства в ЕС, конечно, в первую очередь благодаря Украине, потому что ускорения всего процесса не произошло бы, если бы не такая стойкость Украины, которая показала всей Европе, что их безопасность связана с Украиной и Украина борется за нашу безопасность. Так что это действительно изменило подход к расширению, и это очень важно.



В последние годы мы и население Грузии сделали все что могли для продвижения по пути к ЕС. У нас была своя доля борьбы. Мы выдержали, грузинская стойкость иного характера, чем украинская, конечно, исходя из своего измерения, однако грузинская стойкость была не меньше, и каждый раз, когда есть сомнение, куда Грузия должна идти, грузинское общество показывает, куда идти. Это те причины, по которым мы настроены оптимистично.



В октябре у нас будут выборы, и я уверена, что одним из важнейших результатов этих выборов, кто бы ни был избран, будет поддержка нашего европейского пути и европейской ориентации. Это продвинет нас дальше на пути расширения и, будем надеяться, к началу переговоров как можно скорее. Это наш путь, и я буду поддерживать этот путь до конца во всех формах, насколько смогу», — сказала президент Грузии.





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