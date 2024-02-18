

Президент Грузии о возвращении Бидзины Иванишвили в политику

18.02.2024 11:26





В определенной степени, вернувшись назад, Бидзина Иванишвили берет на себя ответственность за прежнюю политику и за то, что произойдет в ближайшие месяцы, -заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Euractiv в рамках Мюнхенской конференции безопасности.



В интервью Зурабишвили ответила и на вопрос о деолигархизации – может ли возвращение Бидзины Иванишвили в политику снизить шансы Грузии на вступление в Евросоюз? Зурабишвили ответила так: «Он [Иванишвили] больше не находится вне [политического] спектра, потому что он опять в политической партии, так что тут все ясно. В определенной степени, вернувшись назад, он берет на себя ответственность за свою прежнюю политику и за то, что произойдет в ближайшие месяцы».



«Но есть рекомендации, которым мы должны следовать. Опять же, основная ответственность лежит на правительстве и парламенте, мы посмотрим, что они намерены делать в ближайшие месяцы, потому что это должно произойти очень быстро», - заявила Зурабишвили в интервью, которое распространяет администрация президента.





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