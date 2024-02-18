

Зурабишвили: Где Россия находит слабое место, туда и перемещается

18.02.2024 11:39





Где Россия находит слабое место, туда и перемещается. Именно поэтому мы хотим вступить в ЕС и НАТО, поскольку пока ты вне, не находишься в безопасной зоне, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Euractiv в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.



Оценивая ответные действия западных партнеров на угрозы, исходящие со стороны России, Зурабишвили отметила, что «было бы неловко критиковать серьезность поддержки со стороны западных партнеров».



На вопрос: изменилось ли у вас восприятие угрозы? - президент ответила: «В целом ситуация развивается и российская угроза не изменилась».



«Те, кто только сегодня обнаружил российскую угрозу, могут подумать, что она изменилась или выросла. Пока Россия такая, какой мы ее всегда знали, всегда будет так. Где бы она ни нашла слабое место, она туда и двинется. Самое главное, чтобы не было таких мягких мест. находит мягкое место, туда и перемещается. Именно поэтому мы хотим вступить в ЕС и НАТО, поскольку пока ты вне, не находишься в безопасной зоне», - заявила Зурабишвили в интервью.



На вопрос: как подготовиться к потенциальному уходу США из Европы? - президент Грузии сказал: «Я большой оптимист». Какие бы политические заявления ни были сейчас, я уже сказала, что не комментирую американскую политику».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





