

Дарчиашвили встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии

18.02.2024 11:49





В рамках Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Грузии Илиа Дарчиашвили провел встречу с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном.



По сообщению пресс-службы МИД Грузии, на встрече обсуждались вопросы стратегического партнерства между двумя странами. Стороны обменялись мнениями по региональной безопасности, мирной инициативе Грузии и текущей ситуации на оккупированных территориях.



Согласно МИД, Дарчиашвили и О’Брайен обменялись мнениями о путях дальнейшего укрепления сотрудничества по разным направлениям.







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