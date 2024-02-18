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Дарчиашвили встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии
18.02.2024 11:49
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Грузии Илиа Дарчиашвили провел встречу с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном.
По сообщению пресс-службы МИД Грузии, на встрече обсуждались вопросы стратегического партнерства между двумя странами. Стороны обменялись мнениями по региональной безопасности, мирной инициативе Грузии и текущей ситуации на оккупированных территориях.
Согласно МИД, Дарчиашвили и О’Брайен обменялись мнениями о путях дальнейшего укрепления сотрудничества по разным направлениям.
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