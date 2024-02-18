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Вице-президент Еврокомиссии:Поддерживаем выбор грузинского народа стать частью ЕС
18.02.2024 12:05
Мы поддерживаем выбор грузинского народа быть частью Евросоюза и поможем, предоставив все необходимые средства для его реализации, — написал в социальной сети вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Он опубликовал фотографию с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
«Я рад, что встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы обсудить процесс присоединения Грузии к Европейскому Союзу и более тесной интеграции в единый рынок.
Мы поддерживаем выбор грузинского народа стать частью Евросоюза и поможем, предоставив все необходимые средства для его реализации», — написал вице-президент Еврокомиссии.
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