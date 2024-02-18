Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вице-президент Еврокомиссии:Поддерживаем выбор грузинского народа стать частью ЕС


18.02.2024   12:05


Мы поддерживаем выбор грузинского народа быть частью Евросоюза и поможем, предоставив все необходимые средства для его реализации, — написал в социальной сети вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он опубликовал фотографию с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

«Я рад, что встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы обсудить процесс присоединения Грузии к Европейскому Союзу и более тесной интеграции в единый рынок.

Мы поддерживаем выбор грузинского народа стать частью Евросоюза и поможем, предоставив все необходимые средства для его реализации», — написал вице-президент Еврокомиссии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна