

Вице-президент Еврокомиссии:Поддерживаем выбор грузинского народа стать частью ЕС

18.02.2024 12:05





Мы поддерживаем выбор грузинского народа быть частью Евросоюза и поможем, предоставив все необходимые средства для его реализации, — написал в социальной сети вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.



Он опубликовал фотографию с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



«Я рад, что встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы обсудить процесс присоединения Грузии к Европейскому Союзу и более тесной интеграции в единый рынок.



Мы поддерживаем выбор грузинского народа стать частью Евросоюза и поможем, предоставив все необходимые средства для его реализации», — написал вице-президент Еврокомиссии.







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