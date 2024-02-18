

Глава МИД Грузии отчитался о встречах в рамках Минхенской конференции

18.02.2024 13:26





Как и в предыдущие годы, Мюнхенская конференция и в этом году была успешной, встречи грузинской делегации под моим руководством служили главной цели – обеспечению безопасности и благополучия нашей страны, мобилизации поддержки наших партнеров и дружественных стран вокруг тех вопросов, которые важны для нашей страны, - заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, оценивая участие грузинской стороны в Мюнхенской конференции по безопасности.



По словам министра, на встречах, проведенных в рамках конференции, обсуждались успешный процесс евроинтеграции страны и важность поддержки ведущих стран Евросоюза - Германии и Франции на этом пути.



«Именно Германия и Франция являются одними из главных сильных стран в Европейском союзе, которые поддерживают Грузию. У меня была очень интересная встреча с новоназначенным министром иностранных дел Франции, он пообещал мне поддержку в процессе нашей европейской интеграции. Сегодня мы продолжим говорить об этом с нашими немецкими партнерами и коллегами. Мы хотим, чтобы Франция и Германия, две сильные страны ЕС, были последовательны и поддерживали нашу страну на пути будущей интеграции, который является комплексным, однако поддержка этих стран для нас очень важна», - заявил Дарчиашвили.



Кроме того, Илья Дарчиашвили отметил, что встречи, проведенные в рамках конференции, принесли конкретные результаты, в том числе решен, что Грузию посетит действующий председатель ОБСЕ. Также, по информации министра, состоялись плодотворные встречи с главным стратегическим партнером Грузии - делегацией США, где обсуждались пути дальнейшего углубления существующих отношений между двумя странами.



По информации МИД Грузии, Илья Дарчиашвили сегодня продолжит свои встречи в рамках Мюнхенской конференции, в частности, он встретится с главами правительства Германии, международных финансовых организаций и Мюнхенской конференции.





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